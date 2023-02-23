في ذكرى يوم التأسيس.. استحداث تبليغ ولادة للدولة السعودية وختم خاص للمنافذ الدولية

استحدثت وزارة الصحة تبليغ ولادة للدولة السعودية صادرا من “مستشفى الدرعية”، كما أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختماً خاصاً بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمنافذ الدولية.
وتضمّنت بيانات تبليغ الولادة، اسم المولود (الدولة السعودية) ونوعه (وطن) وتاريخ الولادة (22 فبراير 1727م) ومكان الولادة (الدرعية)، واسم الوالد (محمد بن سعود) وعمره (30 عاماً) وجنسيته (سعودي) وديانته (الإسلام) ومهنته (المؤسس) ومحل إقامته (الدرعية).
فيما يحتوي الختم الخاص على الهوية البصرية ليوم التأسيس، حيث أوضحت الجوازات أنها ستختم به جوازات المسافرين كتوثيق ورمز للذكرى الوطنية المجيدة، وذلك ضمن احتفالها مع المسافرين الذي يتخلله تقديم الورود والهدايا التذكارية لهم.
وفق “أخبار 24”.