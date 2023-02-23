الشباب والدحيل..من يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي الآسيوية؟

يستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره الدحيل القطري، اليوم الخميس على ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة غرب.
وكان الدحيل تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان الإيراني و6 لباختاكور الأوزبكي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه الريان بفارق ركلات الترجيح 7-6 بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقت الأصلي و1-1 في الوقت الإضافي.
في المقابل تصدر الشباب ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي و4 للجزيرة الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي 2-0.
و قال فيسنتي مورينو مدرب نادي الشباب، خلال تصريحات صحفية له اليوم المباراة ستكون صعبة، حيث أن كل الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي هي قوية، ونحن لم نكن نفضل مواجهة فريق بعينه.
وتابع: سنواجه فريق يلعب على أرضه وأمام جماهيره، ونحن نستعد للمباراة بأفضل طريقة، وقد درسنا نقاط القوة والضعف لدى الدحيل، حيث سنلعب بأقوى ما لدينا من أجل التأهل للدور قبل النهائي.
وكشف: المهاجم كارلوس جونيور وصل الدوحة يوم المباراة الماضية، وهو سيكون من الخيارات التي يمكن أن نستفيد منها في هذه المباراة أمام الدحيل.
وأردف بالقول: أنا أعرف فريق الدحيل جيداً، وقد قمت بدراستهم وتحليل نقاط القوة والضعف لديهم، وهم يمتلكون مدرب جيد أعرفه جيداً، وسوف نستعد بأفضل صورة لخوض هذه المباراة.
وختم: الشباب يقدم مستويات مميزة في الدوري السعودي، وهو ينافس على اللقب، بالإضافة إلى تميز نتائج الفريق في الأدوار السابقة من دوري أبطال آسيا، ونحن نريد الاستمرار على ذات الوتيرة، وسوف نحاول ما بوسعنا من أجل التقدم للدور المقبل.
وأعرب هيرنان كريسبو مدرب الدحيل عن ثقته في قدرة لاعبيه على خوض التحدي ومواصلة التقدم في البطولة، وقال: نحن نفتخر بالتواجد في ربع النهائي، حيث سنواجه فريق عظيم هو نادي الشباب، ولكننا نمتلك الثقة بنقاط القوة لدينا، ونريد الدفاع عن هويتنا وطريقة لعبنا.
وأضاف: بعد خوض مباراة قوية، يكون هنالك تأثير على الجانب العاطفي والنفسي، ولكن كان لدينا الوقت الكافي من أجل الراحة والتعافي، ونحن سنكون جاهزين من أجل خوض المباراة والتأهل إلى قبل النهائي.
وأوضح: أنا دائماً أركز على الأمور التي يمكن أن أتحكم بها، وفي كرة القدم كل ما يمكن أن أتحكم به هو فريقي، ولا أستطيع أن أتحكم بالتشكيلة التي سوف يخوض بها الفريق المقابل المباراة. وفق “أخبار 24”.
وشدد بالقول: لم نستحق خوض ركلات الترجيح في المباراة الماضية، حيث كان نستحق حسم المباراة في وقت أبكر، بعدما صنعنا الكثير من الفرص وأضعنا عدة فرص للتسجيل، ولكنني أعرف أن لدي لاعبين قادرين على التسجيل وحسم الأمور، والأمر المهم هو أن نصنع الفرص.