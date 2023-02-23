بيتي مارتينيز.. جناح النصر الذي كسرته الإصابات

في خبر حزين لجماهير النصر، أعلن النادي عن إصابة لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الأمامي للركبة اليسرى فيما لم يتم الكشف عن مدة غيابه لكن دارت التساؤلات حول المردود الفني للمحترف الأجنبي في ظل تعدد إصاباته.
وفي أغسطس 2020، أعلن النصر عن التعاقد مع بيتي مارتينيز، الجناح القادم من فريق أتلانتا الأمريكي لمدة أربع سنوات، أى إن التعاقد ينتهي عام 2024.
صفقة مارتينيز جاءت بتوقعات عالية بإحداث اللاعب الأرجنتيني طفرة هجومية بالنسبة للنصر لما يمتلكه من إمكانات ومهارات عالية لكن الإصابات والغيابات عطلت مسيرته لدرجة أن البعض يتحدث عن أهمية دراسة الإدارة لإمكانية فسخ التعاقد معه.
ويكفي فقط القول بأن اللاعب اللاعب صاحب الـ 29 عامًا شارك مع النصر خلال الموسم الجاري في 9 مباريات؛ حيث لم يُسجل أو يصنع خلال 503 دقائق لعب.
تاريخ الإصابات
مسلسل إصابات المحترف الأرجنتيني مع النصر بدأ مبكرًا بعدما تعرض لإصابة عضلية في أكتوبر 202 أدت إلى غيابه عن الملاعب لمدة 20 يوما، ولم يشارك خلال هذه الفترة في 5 مباريات لعبها النصر.
وبدأ بيتي يشارك مع النصر لعدة أشهر قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي لأول مرة مع الفريق في مارس 2021، مما أدي لغيابه فترة وصلت إلى 257 يوما، ولم يشارك مع فريق في قرابة الـ 29 مباراة.
واستمر اللاعب الأرجنتيني يحاول التأهيل حتى تمكن من العودة للملاعب مجددًا في ديسمبر 2021، وبالفعل شارك في 18 مباراة بالدوري، ومباراة واحدة في كأس الملك.
البعض اعتقد أن بيتي بات قادرًا على حجز مقعد أسياسي في تشكيلة النصر إلا أنه مع بداية الموسم الحالي عاد للغياب مجددًا عن أول 9 جولات في الدوري الموسم الجاري، بسبب مشكلة في القلب، ثم شارك في 7 مباريات بالدوري، ولقاء بكأس الملك، إضافة إلى مواجهة نصف نهائي السوبر السعودي أمام الاتحاد، ولم ينجح في التسجيل وصناعة أي هدف.
إمكانية فسخ التعاقد
وبشكل عام يتمثل حصاد ما قدمه المحترف الأرجنتيني مع النصر في لعب 58 مباراة سجل خلالهم 13 هدفا إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.
وفي ظل الاحصائيات المتواضعة لم يكن غريبًا أن يتحدث البعض عن إمكانية بحث الإدارة فسخ التعاقد مع اللعب خاصة إذا وجدت احتمالية أن يتم تسجيل لاعب آخر بدل منه.
وفي هذا الشأن، كشف المحامي وخبير اللوائح أحمد الشيخي عن حالة واحدة يمكن لنادي النصر من خلالها تسجيل لاعب بديل للمحترف الأرجنتيني بيتي مارتينيز بعد إصابته بقطع في الرباط الأمامي للركبة اليسرى.
وقال الشيخي في تصريحات لقنوات SSC: “بشكل عام فإن تسجيل لاعب بديل للاعب آخر لأنه فقط مصاب هذا غير مسموح به وفقًا للوائح، بل العكس يوجد على النادي التزامات مثل علاجه ودفع رواتبه بحسب نسبة شفائه”.
وأضاف الشيخي: “يستطيع النصر تسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز فقط إذا وافق اللاعب على إنهاء عقده بالتراضي”.
وتابع القانوني حديثه، قائلاً: “ويجب أن يكون اللاعب البديل عاطلاً منذ 28 يناير أو قبل كاللاعب مثل الإسباني إيسك، أما اللاعبون العاطلون بعد 28 يناير مثل مارسيلو وسوزا فلا يمكن تسجيلهم”.
وفق “أخبار 24”.