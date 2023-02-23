أبطال آسيا.. تفوق كاسح للهلال أمام الأندية الإيرانية

يخوض الهلال اختبارًا قويًا في مشواره نحو الحفاظ على لقبه بطلًا لآسيا، وذلك عندما يلتقي نظيره فولاد خوستان الإيراني، مساء الخميس، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطري لحساب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2022.
وتعد هذه المواجهة هي الثالثة في تاريخ مواجهات الهلال أمام فولاد، حيث جمعتهما المجموعة الثالثة في نسخة 2015 ووقتها تعادلا في إيران فيما فاز الهلال في الرياض بهدفي ناصر الشمراني وياسر الشهراني.
ويسعى الهلال لتأكيد تفوقه أمام الأندية الإيرانية في السنوات الأخيرة بدوري أبطال آسيا، وتفوقه العام أمام ذات الأندية التي كانت بوابته لتحقيق أول لقب آسيوي عندما فاز على استقلال طهران في نهائي نسخة 1992.
وتعد هذه المرة الثانية التي يواجه فيها الهلال فريقًا إيرانيًا في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث واجه في النسخة الماضية فريق بيرسبوليس الذي أمطر شباكه بثلاثية ليتأهل إلى نصف النهائي ومنه إلى النهائي ثم تحقيق اللقب الآسيوي.
وتحمل مباراة الخميس الرقم 37 في تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإيرانية على مستوى دوري أبطال آسيا، حيث التقيا في 36 مواجهة سابقة كان التفوق فيها لافتًا للهلال بـ16 انتصار مقابل 11 فوزًا للأندية الإيرانية، بينما حضر التعادل في 9 مواجهات.
ويعد فريق بيرسبوليس هو أكثر الفرق الإيرانية التي واجهها الهلال في دوري الأبطال حيث التقيا في 9 مناسبات، كما حقق أمامه الفوز الأكبر أمام الأندية الإيرانية برباعية في نصف نهائي نسخة 2017.
وسجل الهلال أمام الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا 45 هدفًا مقابل 31 هدفًا استقبلتها شباكه، بينما حافظ على شباكه في 14 مباراة.
ويملك الهلال سجلًا إيجابيًا أمام الأندية الإيرانية في آخر 7 مباريات حيث فاز في 6 منها مقابل تعادل وحيد ودون أي خسارة، مسجلًا 18 هدفًا مقابل 4 أهداف فقط سكنت شباكه، بينما خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات. وفق “أخبار 24”.
ويعد اللاعب سالم الدوسري أكثر لاعب الهلال لمباريات أمام الأندية الإيرانية، حيث لعب 18 مباراة تمكن خلالها التسجيل 5 مرات وصنع 6 أهداف أخرى، وستكون أمامه الفرصة غدًا ليكون أكثر لاعبي الهلال تسجيلًا أمام الأندية الإيرانية أو على الأقل معادلة رقم زميله السابق السوري عمر خربين صاحب الأهداف الستة بقميص الهلال في شباك الأندية الإيرانية.