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جديد المحليات > يشاهد بالعين المجردة.. اصطفاف القمر وكوكبي الزهرة والمشتري مساء اليوم
23/02/2023   1:24 م

يشاهد بالعين المجردة.. اصطفاف القمر وكوكبي الزهرة والمشتري مساء اليوم

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يشاهد سكان الوطن العربي اليوم (الخميس) بالعين المجردة، اصطفاف هلال القمر وكوكبي المشتري والزهرة بالأفق الغربي بعد وقت قصير من غروب الشمس.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الاصطفاف حدث فلكي يحدث عندما يظهر عدد من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء، في الوقت الذي يكون فيه القمر على نفس الجانب من الشمس.

وأشار أبوزاهرة إلى أن اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي، فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم أبدًا نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى، بل في مدارات مختلفة.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه يفضل البدء في مراقبة الاصطفاف قبل حلول ظلمة الليل؛ إذ سيكون المشتري والزهرة بارزَين بوضوح نابضَين بالحياة ومشرقَين للغاية، وهي فرصة مثالية للتصوير، إضافة لذلك عند رصد كوكب المشتري عبر المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة كفراشات ضوئية صغيرة حول سراج ساطع.

يشاهد بالعين المجردة.. اصطفاف القمر وكوكبي الزهرة والمشتري مساء اليوم

جديد المحليات
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