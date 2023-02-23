أرباح “بوبا العربية” تقفز بنسبة 38% في 2022

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، اليوم (الخميس)، ارتفاع أرباحها إلى 862.6 مليون ريال بنهاية عام 2022 بنسبة قدرها 38%، مقارنة بأرباح 625.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأوضحت الشركة، في تقريرها عن النتائج المالية الموحدة السنوية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، أن إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى ارتفعت بمقدار 277,8 ألف ريال مقارنة بعام 2021 أي بارتفاع قدره 93.2٪.
وأضافت أن صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل حقق زيادة قدرها أكثر من 296 ألف ريال، مرجعة سبب ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع صافي دخل الاكتتاب والدخل الإجمالي للأنشطة الأخرى بمبلغ تخطى 132 ألف ريال مقارنة بارتفاع قدره 10.8٪.
وأبانت أن إجمالي الإيرادات ارتفع أكثر من 2.2 مليون ريال أي بارتفاع قدره 21.3٪ مضيفة أن هذا الارتفاع قابله زيادة في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 1.8 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 20.8٪، بالإضافة الى زيادة تكاليف اقتناء الوثائق والتكاليف الأخرى بأكثر من 251 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 73.1٪.
وأشارت إلى ارتفاع مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بأكثر من 18 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 82.1٪، وكذلك ارتفاع حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين بمبلغ 6,9 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 12٪، وارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ تخطى 2.5 مليون ريال، بارتفاع قدره 22.1٪. وفق “أخبار 24”.