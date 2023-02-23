عقد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، عدة لقاءات على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.
وناقش مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، أمس (الأربعاء)، آفاق التعاون المشترك بين المركز وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال توفير المأوى الملائم ودعم البنية التحتية للنازحين والمتضررين في أنحاء العالم.
كما ناقش مع مدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، أطر التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها، في حين بحث مع المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، والموضوعات المدرجة في المنتدى.
وشهدت المباحثات لقاء جمع “الربيعة” مع المبعوث الخاص للرئيس الصومالي لشؤون الإنسانية والجفاف، عبدالرحمن عبدالشكور، وتناول اللقاء الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وآفاق العمل الإنساني في الصومال.
كما بحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينار شيش، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، فيما أثنى المسؤولون على الجهود السعودية الإنسانية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم.
وفق “أخبار 24”.