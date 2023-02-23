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جديد المحليات > 20 شاحنة إغاثية سعودية تعبر إلى سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال
23/02/2023   4:24 م

20 شاحنة إغاثية سعودية تعبر إلى سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال

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عبرت 20 شاحنة إغاثية سعودية، اليوم (الخميس)، الحدود السورية من أجل توزيع المساعدات الإغاثية في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.

وحملت الشاحنات المقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطنانًا من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الزلزال.

وقال رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة، فهد العصيمي، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، إن 22 شاحنة أخرى ستعبر الحدود السورية يوم غد (الجمعة).

وأكد أنه سيكون هناك مشاريع ستنفذ خلال الأيام القادمة في الداخل السوري لجميع الاحتياجات الإنسانية على مستوى الإيواء والصحة، متوقعا أن يستفيد من هذه المشاريع 300 ألف مستفيد.

يذكر أن ذلك جاء إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمساعدة المتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا.

وفق “أخبار 24”.

20 شاحنة إغاثية سعودية تعبر إلى سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال

جديد المحليات
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