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رياضة > بعد شكوى الهلال: “الانضباط” تعاقب نجم النصر تاليسكا.. وتوجه له هذا التحذير
23/02/2023   4:27 م

بعد شكوى الهلال: “الانضباط” تعاقب نجم النصر تاليسكا.. وتوجه له هذا التحذير

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‏أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، معاقبة لاعب النصر، المحترف البرازيلي تاليسكا، بعد الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال بشأن قيام اللاعب بالإساءة الإعلامية تجاه النادي، عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان لها، اليوم الخميس، إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحذيره بعدم الإساءة وإثارة الرأي العام.

وأشارت لجنة الانضباط في بيان لها الخميس، إلى قبول شكوى الهلال من الناحية الشكلية، والموضوعية، وثبوت مخالفة تاليسكا، للمادة (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وغرمت لجنة الانضاط، المدير الفني الفرنسي لفريق النصر، رودي غارسيا؛ مبلغ ثلاثين ألف ريال؛ لعدم ارتداء البطاقة التعريفية داخل ملعب مباراتهم أمام التعاون.

وأوقفت اللجنة مترجم نادي النصر مكرم منصوري 5 مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع الفريق الأول؛ للإخلال بسرية جلسة الاستماع حيث تم ضبطه وهو يقوم بتسجيل جلسة الاستماع من خلال الهاتف المحمول الخاص به. وفق “أخبار 24”.

بعد شكوى الهلال: “الانضباط” تعاقب نجم النصر تاليسكا.. وتوجه له هذا التحذير

رياضة
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