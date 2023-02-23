سجلت المدرعة السعودية “عربة الدهناء” حضورها الأول خارجياً في معرض عالمي وهو معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” بدورته السابعة في أبوظبي.
وتعد عربة الدهناء من المدرعات الحديثة المصفحة والمصممة للعمل في التضاريس الصعبة التي يعمل فيها عادة رجال حرس الحدود ميدانياً.
وتصنف العربة ضمن العربات التكتيكية المدرعة الصغيرة والمتوسطة الحجم (4×4)، وهي مصممة من وحدات وخيارات متعددة توفر مستويات حماية مختلفة عالية حسب المهام المحددة، يناسب التصميم العام للعربة المهام المختلفة للعربات العسكرية، وذو درجة عالية من المرونة يناسب جميع متطلبات المهام المختلفة.
وتحظى بإطارات قوية تؤمن سرعة تنقل عالية في مختلف التضاريس، كما تحتوي على تجهيزات منها نظام نفخ الكفرات المركزي وهو شرط أساسي لإتمام أي مهمة بنجاح، لذا تعد هذه العربة وسيلة شاملة وملائمة جدا لجميع المهام في ظروف ميدان القتال المغايرة الحالية.
وفق “أخبار 24”.