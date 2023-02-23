مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات وارتفاع الحالات الحرجة و”التعافي”

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، ارتفاع معدل الحالات الحرجة وأعداد المتعافين، وانخفاض الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 42 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 12 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 829137 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 55 حالة، بارتفاع قدره 3 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 816487 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، بتسجيل 4 حالات جديدة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 41 حالة.
ونوهت باستقرار معدل الوفـيات، حيث سجلت حالة وفـاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية مثل يوم أمس، ليصل إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9608 حالات وفـاة. وفق “أخبار 24”.