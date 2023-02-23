وصل فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى المملكة، اليوم (الخميس)، بعد إسهامه في عمليات البحث عن ضـحايا الزلزال الذي ضـرب تركيا خلال الفترة الماضية، مخلفاً أكثر من 43 ألف قتـيل بالإضافة إلى آلاف الجـرحى.
وكان الفريق قد أدى مهامه على مدى أكثر من أسبوعين؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لمساعدة المتـضررين من الزلزال، حيث ساهم في إنقاذ العديد من الضـحايا.
ويضم الفريق التابع للمديرية العامة للدفاع المدني نخبة من المنقذين، والأطباء، والمهندسين، والمسعفين، ومشرفي وسائل البحث (K9)، إضافة إلى فنيي الصيانة، وفنيي أنظمة الاتصالات، ومختصين بالأمن والسلامة.
يُشار إلى أن الفريق حاصل على التصنيف الدولي “فئة الثقيل” كأعلى تصنيف تمنحه المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (INSARAG)، كما أنه مدرب وفق أعلى المستويات لمواجهة الكوارث، وتحقيق الدعم والإسناد داخل المملكة وخارجها.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لايزال على أرض الميدان في سوريا وتركيا يقدم خدماته الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الزلزال، ويعمل حاليًّا على متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج الإغاثية لهم.
لحظات قبل وصول فريق الإنقاذ السعودي بعد إتمام مهامه في #تركيا#زلزال_سوريا_تركياhttps://t.co/2N4RVwxYA1 pic.twitter.com/dT08bZ06kG
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 23, 2023
بالحلوى والورود.. استقبال فريق البحث والإنقاذ السعودي لدى وصوله مطار #الرياض بعد إنجاز مهمته الإنسانية في #تركياhttps://t.co/9K1zP1K0hs pic.twitter.com/TGQwOTtDqs
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 23, 2023