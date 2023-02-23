أسرة برازيلية تحتفل بيوم التأسيس: “السعودية بلد البطولات والمجد التليد”

شاركت أسرة برازيلية مقيمة في المملكة، السعوديين احتفالاتهم بيوم التأسيس، مرتدية الأزياء التراثية ومتجولة في أماكن الفعاليات والاحتفالات، لتقع الأسرة في غرام هذا البلد وتؤكد أن السعودية بلد البطولات والمجد التليد.
وقال الزوج مارسيلو سالازار، المقيم في المملكة مع زوجته وطفليه، إن هذه البلاد تجمع بين الحضارة والثقافة والعلوم، وأنه يحب المشاركة في احتفال يوم التأسيس، الذي يشهد للمملكة بالمجد التليد والبطولات التي لا تزال تتردد على مر التاريخ.
وبينت الزوجة مارسيلا ساكاني أن الأسرة تعيش في المملكة منذ ما يقارب من 5 سنوات، ويضيف زوجها بأن المملكة خاضت الكثير من التجارب الجديدة والجيدة وأن هذا الأمر كفيل بأن يجعل أسرته تشعر بالامتنان لوجودها هنا.
واتفقت الأسرة التي ظهرت مرتدية الزي السعودي على أن المملكة منحتهم شعورا بالأمان، ومكنت الأبناء من التعرف على ثقافة قوية وغنية ومختلفة اختلافا جوهريا عن ثقافتهم في البرازيل، لأن الإسلام هنا هو الدين السائد في كل أمورها وتعاملاتها.
وأضاف سالازار أنه وعائلته جربوا الكثير من الأشياء الجيدة هنا وأن ذلك كفيل بتعريفهم أكثر عن أمجاد المملكة في الماضي والحاضر، وتاريخها العريق وأنه يشعر بالفخر لكونه جزءا من هذه البلاد وأن يعمل فيها لبناء نهضتها وقوتها ونموها وتطورها.
وقالت الزوجة إنها سعيدة للغاية لأنها تشاهد هذا التطور الكبير في المملكة ومدى تقبل المجتمع السعودي لكافة تلك التغيرات بصدر رحب، كما حرصت الأسرة كغيرها على زيارة الكثير من المواقع التاريخية والتراثية. وفق “أخبار 24”.
وأكد سالازار أن مشاركته في الاحتفال بيوم التأسيس يجعله يفخر بالإنجازات التاريخية التي حققتها المملكة متمنياً لها المجد والأمن والتطور والازدهار فهي بلاد عظيمة مقدماً تهنئته للمملكة في يوم تأسيسها.
أسرة برازيلية: شاركنا في الاحتفال بـ #يوم_التأسيس وبلدكم بلد المجد التليد#يوم_بديناhttps://t.co/mEZp6h4yUj pic.twitter.com/E2FlHocCjC
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 23, 2023