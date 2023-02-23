احتفالاً بـ”يوم التأسيس”.. حرس الحدود ينظم مسيرات برية وبحرية

نظمت قوات المديرية العامة لحرس الحدود، العديد من العروض العسكرية بمقر المديرية والمناطق، بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس”.
ونشرت المديرية مقطع فيديو يستعرض المسيرات البرية والبحرية بالسفن والحوامات والزوارق والآليات، بمشاركة الفرقة الموسيقية، التي تفاعل معها الجمهور.
كما قدمت عروضاً عسكرية في العديد من المواقع والواجهات البحرية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وتبوك وعسير والجوف ونجران ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
جانب من عروض #حرس_الحدود_السعودي بالمديرية والمناطق في #يوم_التأسيس . pic.twitter.com/Fen42LtFhW
— حرس الحدود السعودي (@BG994) February 23, 2023