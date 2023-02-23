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جديد المحليات > احتفالاً بـ”يوم التأسيس”.. حرس الحدود ينظم مسيرات برية وبحرية
23/02/2023   10:40 م

احتفالاً بـ”يوم التأسيس”.. حرس الحدود ينظم مسيرات برية وبحرية

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نظمت قوات المديرية العامة لحرس الحدود، العديد من العروض العسكرية بمقر المديرية والمناطق، بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس”.

ونشرت المديرية مقطع فيديو يستعرض المسيرات البرية والبحرية بالسفن والحوامات والزوارق والآليات، بمشاركة الفرقة الموسيقية، التي تفاعل معها الجمهور.

كما قدمت عروضاً عسكرية في العديد من المواقع والواجهات البحرية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وتبوك وعسير والجوف ونجران ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

احتفالاً بـ”يوم التأسيس”.. حرس الحدود ينظم مسيرات برية وبحرية

جديد المحليات
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