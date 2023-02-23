محافظ الأحساء يشهد احتفال الأهالي بيوم التأسيس

شهد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، مساء امس ” الأربعاء ” حفل أهالي الأحساء بمناسبة يوم التأسيس، وسط قلعة أمانة الأحساء، وعلى هامش مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2023.
وبهذه المناسبة، أكد سموه بأن يوم التأســـيس ذكـــرى وطنية وفخر للمملكة العربية الســـعودية يســـتحضر من خلالها الأحفاد تضحيـــات الآباء والأجداد، وما كابـــدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون.
كما وأبان سموه أن هذه المناسبة العزيزة تمثل الكثير لشعب المملكة الذي يعتز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وتعبر عن الارتباط الوثيق بين المواطنين والحكام منذ عهد الإمام محمد بن سعود منذ تأسيس الدولة الأولى في عام 1727 قبل أكثر من ثلاثة قرون حتى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن “طيب الله ثراه” وأبناؤه البررة من بعده، مبينا أن المملكة اليوم تشهد نجاحات متعددة كثيرة وكبيرة بالداخل والخارج خصوصاً في هذه الأيام المليئة بالتحديات الكبيرة التي لم تواجهها القيادة إلا بمزيد من الحكمة.
كما وقال أمين الأحساء المهندس عصام الملا في كلمة خلال الحفل: من يوم بدينا، ونحن نعيش في تاريخا وتناغما ثقافيا واسع، لنحتفل اليوم وبعد مرور ثلاثة قرون بيوم تأسيس هذه البلاد المباركة، لنستذكرُ تاريخ هذه الدولة العظيمة، وما قام به الأئمة والملوك منذ تأسيسها في عام 1727م وتوحيدها في العام 1932م، متطلعين إلى مستقبل مُشرق في ظل قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرؤية مباركة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-. وإن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي، يُبرز ما وصلت إليه مملكة الرخاء والعطاء في عصرنا الحاضر، من مكانة سياسية واقتصادية على مستوى العالم، وما تشهده من توالي للنجاحات في مختلف الاصعدة، والنهضة التنموية المتسارعة للدولة في مجالات متعددة في هذا العهد الزاهر، والذي كرّس جُل اهتماماته ودعمه لبناء الانسان من خلال رؤية ٢٠٣٠، والسير بهذا الوطن وشعبه إلى التطور والتقدم والنماء في كافة المجالات.
وشهد الحفل عرض لمعزوفات وطنية وتقديم العرضة السعودية، وأوبريت بعنوان “سيرة آل سعود”.
وفق “أخبار 24”.