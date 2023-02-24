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جديد المحليات > التقطها مصور فرنسي.. صور نادرة للمملكة تتصدر احتفالية ليوم التأسيس بالرياض
24/02/2023   12:33 م

التقطها مصور فرنسي.. صور نادرة للمملكة تتصدر احتفالية ليوم التأسيس بالرياض

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جذبت صور وثائقية وتاريخية للمملكة وملوكها التقطها المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا، منذ أكثر من 50 عاماً، أنظار الحضور في احتفالية نظمتها أمانة منطقة الرياض بمناسبة يوم التأسيس.

وتضمنت الصور التي جرى استعراضها، صوراً وثائقية لمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى صور تاريخية تظهر لأول مرة للعاصمة الرياض وشخصياتها، وصور لملوك المملكة السابقين.

وتخلل الحفل الذي أقيم بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، أوبريت العروض الشعبية، وفقرة بعنوان “من ذاكرة التاريخ”، وعروض مرئية تعكس تاريخ وعراقة المملكة، إلى جانب عدد من الفعاليات والأنشطة الأخرى.

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا

وفق “أخبار 24”.

التقطها مصور فرنسي.. صور نادرة للمملكة تتصدر احتفالية ليوم التأسيس بالرياض

جديد المحليات
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