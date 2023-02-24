وسط حضور غفير .. يحتفل أهالي الهياثم بيوم التأسيس

رعى رئيس مركز الهياثم خالد بن محمد بن حشر احتفالات الأهالي بمناسبة يوم التأسيس التي أقامتها بلدية الهياثم.
وسط حضور غفير للأهالي مستمتعين بعربات المأكولات والخيمة التراثية وركن الطفل وركن التصوير والجلسات التراثية
إضافة إلى المسرح الذي حوى هوية يوم التأسيس بمشاركة العرضة النجدية والفرق الاستعراضية واستعراض الأزياء التراثية
كما ذكر رئيس بلدية الهياثم الاستاذ بدر بن عيد الدلبحي أن اللجنة قد أقرت البرنامج والفعاليات المصاحبة, حيث قامت البلدية بتزيين الطرقات والميادين وهيأت موقع الاحتفال الرئيسي، بعد أن سهلت مشاركة الأهالي في هذه المناسبة الغالية التي تجسد تاريخ وأصالة وعراقة هذه البلاد الطاهرة والتكاتف بين الشعب والقيادة الذي يمتد لثلاثة قرون مليئة بقصص الوفاء والولاء والإعتزاز بالأصالة والتاريخ المشرف .
حضر الحفل رؤساء الدوائر الحكومية وعدد من الوجهاء والأهالي.