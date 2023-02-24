“سلمان للإغاثة” يوقع 3 اتفاقيات لمساعدة أكثر من 300 شخص في سوريا واليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 اتفاقيات تعاون لمساعدة أكثر من 300 آلف شخص في سوريا واليمن، على هامش منتدى الرياض الإنساني.
وجرى توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، حيث سيستفيد منها أكثر من 218 ألف فرد.
وسيجري بموجب الاتفاقية تشغيل منظومة عيادات متنقلة لـ 20 عيادة بعد تجهيزها، ودعم المستشفيات والمنشآت الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية، وتأمين وتوزيع حليب الأطفال للفئات المتضررة من الزلزال.
وفي الشأن اليمني، وقع المركز اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران بمحافظة حجة، وسيستفيد منها أكثر من 88 ألف مستفيد، وتستهدف الاتفاقية إنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار الأمراض وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للمناطق المحررة في محافظة حجة.
كما وقع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب، يستفيد منها أكثر من 3 آلاف شخص. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه سيتم خلال المشروع تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، والتشخيص وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، ورفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.