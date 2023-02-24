طقس اليوم.. أمطار في الرياض وسحب رعدية بعسير وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصةً الشمالية منها، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة في مكة المكرمة، و27 درجة في المدينة المنورة، و29 درجة في الرياض وجدة، و30 درجة في الدمام، و21 درجة في أبها وتبوك). وفق “أخبار 24”.