تغطي 21 ألف قرية وهجرة.. إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خدمة الإنترنت عالي السرعة التي تغطي 21 ألف قرية وهجرة بمختلف المناطق؛ وذلك امتداداً لمبادرة خدمة التجوال المحلي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تهدف لضمان استمرارية خدمة الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة، وتتيح الاستفادة من شبكة الاتصالات التي تغطي المنطقة بغض النظر عن مقدم الخدمة، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين؛ ورفع جودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم، ودعم تمكين التحول الرقمي.
وبيّنت أن الخدمة ستمكن المستخدم من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية، وتشمل جميع الخدمات الصوتية، وخدمات الإنترنت عالي السرعة، والرسائل النصية القصيرة.
يشار إلى أن الهيئة قد أطلقت المرحلة السادسة والأخيرة في مشروع التجوال المحلي بمختلف مناطق المملكة في ديسمبر 2021.
وفق “أخبار 24”.