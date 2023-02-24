وزير المالية يحضر ندوة في مجموعة العشرين عن “البنية التحتية الرقمية”

حضر معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بمدينة بنجالور الهندية أمس ، ندوة “البنية التحتية الرقمية العامة للابتكار والمرونة والنمو الشامل والحوكمة الفعّالة”، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين .
وهدفت الندوة التي حظيت بمشاركة وحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، إلى مناقشة وبحث سبل مساهمة البنية التحتية الرقمية العامة في تعزيز الابتكار والنمو الشامل وبناء المرونة وتعزيز كفاءة الحوكمة .
وشارك في الجلسة الحوارية كل من وزيرة مالية الهند نيرمالا سيثرامان ، ووزيرة المالية بجمهورية إندونيسيا سري مولياني إندراوتي ، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ، والمدير العام لبنك التسويات الدوليةأغوستين كارستنز ، ومحافظ البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو . وفق “أخبار 24”.
وسلط المتحدثون الضوء على عدد من المواضيع المهمة ومنها: دور البنية التحتية الرقمية العامة في المساهمة في تعزيز الابتكار والمرونة والنمو الشامل والحوكمة الفعّالة، وتأثير البنية التحتية الرقمية العامة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة تعظيم الاستفادة منها في إطلاق إمكانات تحقيق النمو الكامل .
وتبادل المشاركون تجاربهم في دعم توسيع نطاق البنية التحتية الرقمية العامة على مستوى الاقتصاد العالمي، واستعرضوا التحديات والفرصَ المحيطة بها، وأكدوا على الحاجة إلى السعي نحو توسيع نطاقها للاستفادة منها بشكْلٍ أفضل، خاصة لمن هم في أمس الحاجة إليها .