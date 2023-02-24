500 مليون مشاهدة على تيك توك تروج لدواء السكري كعلاج للتنحيف

حققت الكلمة المفتاحية “أوزمبيك” مشاهدات قياسية على شبكة تيك توك تجاوزت 500 مليون، وذلك نظير الترويج الكبير للدواء المخصص لمرض السكري بأنه يؤدي إلى التنحيف، الأمر الذي أثار قلق الأطباء.
ويتم صرف المنتج القابل للحقن بهدف معالجة مرض السكري من النوع الثاني، حيث يؤدي المكوّن النشط له “سيماغلوتايد” دوراً في التحكم بنسبة السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين عندما يكون مستوى الغلوكوز في الدم مرتفعاً، ويبطئ إفراغ المعدة، ويحدّ من الشهية، مما يؤدي إلى فقدان كبير للوزن يبلغ نحو 10% في سنة واحدة.
وروَت أميركية من مستخدمي المنصة في مقطع فيديو شاهده 100 ألف تجربتها مع الدواء، مضيفة أن مفعوله كان جيداً معها رغم استخدامه قبل 6 أسابيع فقط، حيث ظهرت بشكل أنحف قبل تعاطيه. وفق “أخبار 24”.
وحصلت الشركة المصنعة للدواء على ترخيص بتسويقه في دول عدة كجرعة أقوى وتحت اسم آخر هو “ويغوفي” بغرض علاج السمنة.
وأبدت جان فرنسوا تيبو من اتحاد مرضى السكري بفرنسا قلقها من التهافت المحتمل عليه وخصوصاً أنه شديد الفاعلية ضد مرض السكري، فيما شددت أخصائية السمنة في المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية كارين كليمان على ضرورة تنظيمه بشكل جيد، مبينة أنه ليس سحرياً.