مجموعة العشرين تناقش سبل مساهمة البنية التحتية الرقمية في تعزيز الابتكار

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بمدينة بنجالور الهندية، في ندوة “البنية التحتية الرقمية العامة للابتكار والمرونة والنمو الشامل والحوكمة الفعّالة”، وذلك على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.
وهدفت الندوة إلى مناقشة وبحث سبل مساهمة البنية التحتية الرقمية العامة في تعزيز الابتكار والنمو الشامل وبناء المرونة وتعزيز كفاءة الحوكمة، كما تبادل المشاركون تجاربهم في دعم توسيع نطاق البنية التحتية الرقمية العامة على مستوى الاقتصاد العالمي، واستعرضوا التحديات والفرصَ المحيطة بها، وأكدوا على الحاجة إلى السعي نحو توسيع نطاقها للاستفادة منها بشكْلٍ أفضل، خاصة لمن هم في أمس الحاجة إليها. وفق “أخبار 24”.
وسلط المتحدثون الضوء على عدد من الموضوعات المهمة، ومنها: دور البنية التحتية الرقمية العامة في المساهمة في تعزيز الابتكار والمرونة والنمو الشامل والحوكمة الفعّالة، وتأثير البنية التحتية الرقمية العامة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة تعظيم الاستفادة منها في إطلاق إمكانات تحقيق النمو الكامل.