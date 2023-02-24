مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات وانخفاض التعافي

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات، وانخفاض أعداد لمتعافين بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 48 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 6 حالات عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 829185 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 55 حالة، بانخفاض قدره 4 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 816538 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى استقرار الحالات الحرجة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة، ليبقى إجمالي الحالات الحرجة إلى 41 حالة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بارتفاع معدل الوفـيات، حيث سجلت 3 حالات وفـاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية مثل يوم أمس، ليصل إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9611 حالة وفـاة.