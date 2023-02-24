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جديد المحليات > “المجلس الصحي”: حرقة المعدة تعتبر مرضية في هذه الحالة
24/02/2023   7:43 م

“المجلس الصحي”: حرقة المعدة تعتبر مرضية في هذه الحالة

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أوضح المجلس الصحي السعودي الحالات التي تكون فيها حرقة المعدة حالة مرضية وتستدعي زيارة الطبيب لمعرفة أسبابها وكيفية علاجها.

وقال المجلس إن حرقة المعدة تكون مرضية عند التعرض للارتجاع والحرقة العادية ليومين أو أكثر في الأسبوع، وعند التعرض للحرقة الشديدة لأكثر من يوم في الأسبوع.

وحرقة المعدة من أعراض حالات صحية مُختلفة مثل ارتجاع الأحماض، يشعر فيها المريض بحرقة في منتصف صدره خلف عظام الصدر، وقد تستمر من دقائق لساعات. وفق “أخبار 24”.

ومن العوامل التي تتسبب في حرقة المعدة الأكل الحار والبصل والمأكولات الحمضية والطماطم ومنتجاتها كالكاتشب والأطعمة الدهنية أو المقلية والنعناع والشوكولاتة والكحول والمشروبات التي تحتوي على كحول والوجبات الكبيرة.

كما أن هُناك بعض العوامل التي تزيد من الإصابة، وهي، التدخين، الوزن الزائد، التوتر، عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وارتداء الملابس الضيقة والأحزمة.

“المجلس الصحي”: حرقة المعدة تعتبر مرضية في هذه الحالة

جديد المحليات
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