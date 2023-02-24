بأكثر من مليار ريال.. “مدن” توقع اتفاقيات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عدداً من العقود والاتفاقيات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار و69 مليون ريال.
وأوضحت أنها وقعت اتفاقية مع شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية “البيروتي” لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثانية بجدة على مساحة 15 ألف م2 واستثمارات تقارب 50 مليون ريال لإنتاج الحبوب والبقوليات.
كما أبرمت اتفاقية مع شركة الألبان الدنماركية الكويتية “كي دي دي” لاستثمار 375 مليون ريال في إنشاء مصنع على مساحة 100 ألف م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لإنتاج العديد من السلع الأغذية والمشروبات.
وفي السياق نفسه، وقعت “مدن” عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة سنيورة للصناعات الغذائية لإنشاء مصنع على مساحة 25 ألف م2 في المدينة الصناعية الثانية بجدة لإنتاج اللحوم المجمدة والمبردة باستثمارات 140 مليون ريال.
وكذلك أبرمت اتفاقية مع شركة “دوز كافيه” لتخصيص مصنع جاهز بمساحة 1500م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لاستثمار 4 ملايين ريال في إنتاج الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى اتفاقية ثلاثية مع منصتي “إنديل”، و”فودكس” من شأنهما تحفيز سلاسل الإمداد والتوريد بقطاع الصناعات الغذائية.
ووقعت أيضاً عقداً مع شركة “إفكو” لتخصيص أرض صناعية جديدة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لإنتاج الكاتشب والمايونيز والطماطم ومشتقات الخبز، واتفاقيات مع شركة “سيارا العربية للصناعات الغذائية”، الذراع الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة “جي بي إس” البرازيلية أكبر شركة في العالم لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها، ومجموعة الشايع وغيرها.
وكشفت الهيئة عن ارتفاع أعداد المصانع الغذائية إلى 1171 مصنعاً بإجمالي مساحات تقارب 10 ملايين م2 بحلول نهاية العام الماضي، وجاء ذلك على هامش مشاركتها في معرض الخليج للأغذية والمقام بمدينة دبي في الفترة بين 20 – 24 فبراير الجاري. وفق “أخبار 24”.
وتشرف “مدن” حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.