باستعراضات عسكرية وفنية.. “الداخلية” و”الثقافة” تحتفلان بـ”مسيرة التأسيس”

شهدت فعالية “مسيرة التأسيس”، اليوم (الجمعة)، والمقامة على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز بالرياض العديد من الاستعراضات العسكرية والثقافية احتفالاً بذكري يوم التأسيس 22 فبراير.
وقدمت المسيرة استعراضات عسكرية أعدتها وزارة الداخلية تحت عنوان “مسيرة فداء” لأفرادها رجالا ونساءً، حيث قدموا فقرات أدائية، بمصاحبة الموسيقات العسكرية، برز فيها تمكنهم العالي. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت المسيرة أيضاً مشاركة أكثر من 4800 مؤدٍ، حيث قدمت وزارة الثقافة العروض الأدائية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى أعمال فنية تُمثّل القيم والعناصر الثقافية.
فيديو | عرض عسكري مهيب في محفل مسيرة التأسيس “مسيرة فداء” #يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/q258cwHWjB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 24, 2023
فيديو | جانب من العرض العسكري للمجندات في المحفل الوطني “مسيرة التأسيس” #يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/tVwJTwNUR8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 24, 2023