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جديد المحليات > باستعراضات عسكرية وفنية.. “الداخلية” و”الثقافة” تحتفلان بـ”مسيرة التأسيس”
24/02/2023   11:08 م

باستعراضات عسكرية وفنية.. “الداخلية” و”الثقافة” تحتفلان بـ”مسيرة التأسيس”

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شهدت فعالية “مسيرة التأسيس”، اليوم (الجمعة)، والمقامة على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز بالرياض العديد من الاستعراضات العسكرية والثقافية احتفالاً بذكري يوم التأسيس 22 فبراير.

وقدمت المسيرة استعراضات عسكرية أعدتها وزارة الداخلية تحت عنوان “مسيرة فداء” لأفرادها رجالا ونساءً، حيث قدموا فقرات أدائية، بمصاحبة الموسيقات العسكرية، برز فيها تمكنهم العالي. وفق “أخبار 24”.

وتضمنت المسيرة أيضاً مشاركة أكثر من 4800 مؤدٍ، حيث قدمت وزارة الثقافة العروض الأدائية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى أعمال فنية تُمثّل القيم والعناصر الثقافية.

باستعراضات عسكرية وفنية.. “الداخلية” و”الثقافة” تحتفلان بـ”مسيرة التأسيس”

جديد المحليات
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