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رياضة > الفتح يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الطائي
24/02/2023   11:07 م

الفتح يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الطائي

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واصل فريق الفتح مساء اليوم الجمعة تدريباته على ملعب النادي بالأحساء.

وفتح المدير الفني دونيس ملف المواجهة المقبلة أمام الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة التاسعة عشرة لدوري روشن.

وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب والمرور بين الأقماع والقفز على الحواجز، وحمل الأثقال، بعدها عمد المدير الفني على تطبيق العديد من التدريبات التكتيكية حيث قسم اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى تدريبات فنية من خلال اللعب في مساحات مختلفة وأختتم المران بمناورة على مساحة نصف الملعب طبق فيها تكتيكات مختلفة. وفق “أخبار 24”.

الفتح يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الطائي

رياضة
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