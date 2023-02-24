مدرب الدحيل: جاهزون لمواجهة الهلال في نصف النهائي

شدد مدرب الدحيل، الأرجنتيني هيرنان كريسبو على جاهزية فريقه قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال كريسبو: “نحن الآن سعداء بالوصول للدور نصف النهائي. أنا مقتنع جدا بقوة المجموعة والجميع يستحق المشاركة ونملك لاعبون اصحاب مستويات مميزة والجميع جاهز للمشاركة في مثل هذه المباريات”.
وأضاف “أريد أيضا تهنئة اللاعبين على الانتصار بعد المباراة الصعبة التي خضناها وكنا نعلم كيف هي قوة فريق الشباب وتمكنا من خلق العديد من الفرص وقدمنا مستوى جيد وحققنا التأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ النادي”. وفق “أخبار 24”.
ويلعب الدحيل أمام الهلال مساء الأحد المقبل، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.