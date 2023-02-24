نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مدرب الدحيل: جاهزون لمواجهة الهلال في نصف النهائي
24/02/2023   11:07 م

مدرب الدحيل: جاهزون لمواجهة الهلال في نصف النهائي

+ = -
742

شدد مدرب الدحيل، الأرجنتيني هيرنان كريسبو على جاهزية فريقه قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كريسبو: “نحن الآن سعداء بالوصول للدور نصف النهائي. أنا مقتنع جدا بقوة المجموعة والجميع يستحق المشاركة ونملك لاعبون اصحاب مستويات مميزة والجميع جاهز للمشاركة في مثل هذه المباريات”.

وأضاف “أريد أيضا تهنئة اللاعبين على الانتصار بعد المباراة الصعبة التي خضناها وكنا نعلم كيف هي قوة فريق الشباب وتمكنا من خلق العديد من الفرص وقدمنا مستوى جيد وحققنا التأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ النادي”. وفق “أخبار 24”.

ويلعب الدحيل أمام الهلال مساء الأحد المقبل، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

مدرب الدحيل: جاهزون لمواجهة الهلال في نصف النهائي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885251773.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.