الجواد “ألكتابليتي” يفوز بالنسخة الأولى من كأس طويق 2023

فاز الجواد “ألكتابليتي” بالنسخة الأولى من كأس طويق التي أجريت ضمن فعاليات سباق السعودية 2023، التي ينظّمها نادي سباقات الخيل تحت شعار “نسابق العالم” على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية.
وأنهى “ألكتابليتي” لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا، وإشراف المدرب عبد الله البداح، مسافة السباق المقدّرة بـ1800 متر، في زمن 1:52.64 دقيقة؛ ليفوز بجائزة النصف مليون دولار.
وحلّ ثانيا الجواد “تيتا” مع الخيّال أليكسس مورينو. وفي المركز الثالث “ستاروث” مع الخيّال ألبرتو سنا.
وعلّق الأمير متعب بن عبد الله على فوز الجواد “ألكتابليتي” قائلًا: “الحمد لله على التوفيق، حيث كنا ننتظر هذه النتيجة، ونتطلّع منه إلى نتائج أفضل في قادم السباقات. عيون العالم اليوم تتّجه إلى المملكة العربية السعودية، بما تحققه من نتائج في كلّ المجالات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده”.
ومن جهته، قال الخيّال أوسبينا، إن “ألكتابليتي” من الجياد البطلة؛ حيث كان مرشّحًا لشوط كأس السعودية للمنافسة على جائزة الـ20 مليون دولار من خلال كأس خادم الحرمين الشريفين، لكنه حلّ وصيفًا خلف الجواد “سكوت لاند يارد”.
وسجّل الخيّال فيكتور جوتيرز اسمه كأول الفائزين بأشواط أمسية اليوم الأول من سباقات كأس السعودية، بدخول قويّ على صهوة مهرةِ الثلاث سنوات “عليا” لمالكها عبد الإله الموسى، والمدرب جيفري وود.
وتمكّنت الفرس من انتزاع الصدارة في آخر 100 متر، لتحرز الفوز بزمن قدره 1:40.07 دقيقة من بين يدي الفرس “وهبة الرحمن” صاحبة الجهد الكبير، التي احتلّت الوصافة مع خيّالها عادل الفريدي. وفي المركز الثالث جاءت الفرس “دايركت سكيورتي” مع الخيّال جواو موريرا.
وقال الموسى: “للفوز معانٍ كبيرة في هذه المناسبة التي ننتظرها عامًا كاملًا كأبرز السباقات العالمية -كأس السعودية- والتي تعدّ أحد مكاسب توجيهات القيادة المباركة؛ أن تكون السعودية في طليعة الدول في كلّ المجالات، ولاسيما في الفروسية، التي تربطنا بها علاقة عبر العصور”.
“سايز” يسرق الشوط
وسجّل الخيّال العالميّ لويس سايز اسمه، كأول الرابحين في أشواط تحدّي الخيّالة العالميّ على صهوة الحصان “وجاب” لإسطبل المنقوش، والذي انتزع الفوز في لحظات الدخول، من الحصان “نجم العناية” والفارسة جوانا ماسون، اللذين حاولا -بكل شجاعة- الفوز بالشوط.
وأنهى سايز الشوط في زمن قدره 1:40.21 دقيقة، معطيًا التفوق ذاته للمدرّب السعوديّ محمد آل دغيش، وحلّ في المرتبة الثالثة “المذير” مع الفارسة الأسترالية كاتيلين جونز بطلة الشوط في العام الماضي.
وقال محمد آل دغيش، إن الحصان تحضّر من بداية الموسم أملًا في المشاركة في السباقات الكبرى، لكن نقاطه لم تؤهّلْه فتمّت المشاركة في هذا الشوط. مشيرًا إلى أن الخيّال سايز لعب دورًا في الفوز.
من جانبه، قال سايز: “لقد حرصت على الخروج المبكر وعدم الابتعاد عن الصدارة، وكان تجاوب الحصان جيدًا، ولاسيما في الأمتار الأخيرة”. وفق “أخبار 24”.
الشوط الثالث
تبادل الفارسان جوانا ماسون، ولويس سايز صورة جميلة من التنافس الشريف على نيل الجوائز، وخاض الثنائيّ مواجهة انتهت بفوز جوانا مع حصانها “مدباس” وتقدّمت بفارق 3 أطوال قاطعة مسافة الشوط بزمن 1:27.42 دقيقة.
وحلّ المرشح الأكبر للشوط “كريم” مع خيّاله سايز في المرتبة الثانية، وجاء في المركز الثالث الحصان “أبو جنا” مع يودا كوادا.
وعلّق سعد بن خيوط مالك ومدرّب “مدباس”، قائلًا: “لقد أوضحت للفارسة قدرة الحصان، وأن عليها أن لا تبتعد عن الطليعة، لأنّ الحصان يملك الشئ الكثير الذي يجعلنا نتفاءل به في كأس المؤسّس”.