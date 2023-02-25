دراسة: نعناع السجائر الإلكترونية يرفع من معدلات الإجهاض بمقدار الضعفين

كشفت دراسة حديثة أن النساء اللواتي يدخن السيجارة الإلكترونية “الفيب” بنكهتي النعناع ومركب المينثول، أكثر عرضة للإجهاض بمقدار الضعفين.
وتتبع الباحثون وفقًا لصحيفة” الصن البريطانية” حالة 600 حامل لمعرفة كيفية تأثير النيكوتين عليهن خلال مراحل الحمل، فأظهرت النتائج أن النساء اللواتي كن يدخن (الفيب) بنكهتي النعناع ومركب المينثول قبيل أو خلال الحمل زاد خطر تعرضهن للإجهاض بنسبة 227 %، مقارنة ببقية النكهات.
ولم تكشف الدراسة، التي نشرت في دورية “الطب الوقائي”، عن أسباب تعرض هؤلاء المدخنات تحديدًا لخطر فقدان الأجنة في أحشائهن، لكن هناك دراسات سابقة أشارت إلى أن (الفيب) بطعم مركب المينثول يؤدي إلى تدمير الحمض النووي وموت الخلايا. وفق “أخبار 24”.