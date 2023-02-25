طقس اليوم.. رياح نشطة تحد من مدى الرؤية على معظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.
ولفت إلى تأثر أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة في مكة المكرمة، و28 درجة في المدينة المنورة، و29 درجة في الرياض وجدة، و27 درجة في الدمام، و21 درجة في أبها وتبوك).