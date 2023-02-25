“الغذاء والدواء” تُعدد مميزات الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، طريقة الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية في حساب العناصر الغذائية وإضافتها للبطاقة التغذوية للمنتج.
وبيّنت الهيئة، أن الحاسبة تساعد في حساب كمية العناصر الغذائية المتواجدة في المنتجات الغذائية، ومساعدة مُصنّعي الأغذية عبر حساب البيانات التغذوية وإضافتها في بطاقة المنتجات.
وأضافت أن الحاسبة تهدف إلى تسهيل التزام مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية، إلى جانب اشتراطات البيانات التغذوية وطباعة تلك البيانات بسهولة.
وشددت على أنه يجب ذكر كمية الفيتامينات والمعادن على البطاقة التغذوية في حال نصت مواصفة المنتج الغذائي على إضافتها، أو عند كتابة أي ادعاء صحي أو تغذوي متعلق بها.
ولفتت إلى أن الخدمة اختيارية ولا يمكن مساءلة الهيئة عن مخرجاتها، ولا تغني عن الأنظمة واللوائح والتعاميم الخاصة ببطاقة المنتج، حيث يتحمل المصنع إضافة البيانات طبقاً لما هو وارد في اللوائح الفنية.
وفق “أخبار 24”.