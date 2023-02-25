النفط ينهي الأسبوع على استقرار مع تراجع الصادرات الروسية

أنهت أسعار النفط الأسبوع، بحالة استقرار بعد ارتفاعها في تعاملات متقلبة أمس (الجمعة)، مدفوعة باحتمال تراجع الصادرات الروسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 95 سنتاً بنسبة 1.2%، لتنهي التعاملات عند 83.16 دولار للبرميل، فيما زادت العقود لخام غرب تكساس الوسيط 93 سنتاً بنسبة 1.2%، لتبلغ 76.32 دولار للبرميل عند التسوية.
وخسر الخامان أكثر من دولار للبرميل في وقتٍ سابق من الجلسة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار خامي القياس على أساس أسبوعي، حيث ساهم انخفاض أحجام التداول في زيادة التقلبات، لتبلغ تداولات خام برنت 58% وخام غرب تكساس الوسيط 90% من أحجامها في الجلسة الماضية. وفق “أخبار 24”.
وبلغ انخفاض خام برنت في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا نحو 15% عن مستواه قبل عام، حيث سجل أعلى مستوى له منذ 14 عاماً عند حوالي 128 دولاراً للبرميل.