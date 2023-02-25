احتفى أهالي منطقة جازان بذكرى يوم التأسيس عبر إقامة عدة فعاليات فنية وثقافية في القلعة الدوسرية بمدينة جيزان، وسط حضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتحت رعاية أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.
وشارك أكثر من 500 طالب وطالبة في عرض مسرحية “أسراب البياض” التي تمثل عملاً تاريخياً ملحمياً تكون من 6 لوحات فنية غنائية روت ملحمة قصة التأسيس وما رافقها من أحداث تاريخية وعسكرية عظيمة.
واستعرضت المسرحية، سيرة أمير الدرعية مروراً بتأسيس الدولة السعودية، وجهود مؤسسها في لم الشتات وتوحيد الصفوف وإرساء العدل، إضافة إلى إبرازها أهم ملامح الأمن والاستقرار التي نعم بها الناس في ظل الدولة القوية ومن أهمها قوافل الحج التي نعمت بأمن كانت تفتقده.
وفق “أخبار 24”.