أمانة جدة تطلق مسحاً ميدانياً لوضع خطط منظومة النقل الشامل

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إطلاق مسح ميداني لدراسة تطوير وتحديث نموذج النقل والأدوات اللازمة لإعداد مخطط النقل الشامل التفصيلي.
وأوضحت أن المشروع سيسهم في وضع الخطط المستقبلية لمنظومة النقل والارتقاء بجودة الحياة، مبينة أن المسوحات ستستمر لعدة أشهر، وستتضمن العد والحصر المروري لشبكة الطرق داخل وخارج المدينة؛ وذلك لمعرفة الأحجام المرورية والطاقة الاستيعابية.
وأضافت أن العمل الميداني سيشمل إجراء مقابلات مع الأسر في المنازل؛ بهدف مسح الرحلات المرورية اليومية للسكان؛ ومن ثم وضع الخطط المستقبلية لتسهيل هذه التحركات وتقليل المدة الزمنية لأي رحلة. وفق “أخبار 24”.