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رياضة > قبل مواجهة ألميريا.. برشلونة يُعلن إصابة لاعبه “فاتي”
25/02/2023   10:15 ص

قبل مواجهة ألميريا.. برشلونة يُعلن إصابة لاعبه “فاتي”

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تلقى فريق برشلونة ضربة قوية قبل مواجهة ألميريا، المقررة الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة رقم 23 من الدوري الإسباني.

وأعلن برشلونة عبر بيان رسمي، إصابة مهاجمه أنسو فاتي بكدمة في الركبة، خلال التدريبات التي أجراها الفريق أمس الجمعة.

وكان اللاعب قد شارك كبديل في خسارة فريقه برشلونة أمام مانشستر يونايتد (2-1)، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الـ 32 للدوري الأوروبي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن فاتي كان قد أجرى 4 جراحات في ركبته اليسرى، منذ إصابته في مباراة بالدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، يوم 7 نوفمبر عام 2020.

قبل مواجهة ألميريا.. برشلونة يُعلن إصابة لاعبه “فاتي”

رياضة
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