“الحلم يتحقق”.. وصول الطفل السوري الذي تمنى مقابلة كريستيانو رونالدو للمملكة (فيديو)

في لقطة رائعة، حرص رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، على تلبية أمنية طفل سوري ظهر في فيديو بإحدى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي، يتمنى مشاهدة نجم النصر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الجمعة، فيديو لوصول الطفل السوري إلى المملكة، وعلق عليها: “الله يكتب اجر فرحته لمولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤيه حفظه الله وللشعب السعودي الكريم… اليوم أنا سعيد الحمدالله”.
وقال الطفل السوري خلال الفيديو موجها رسالته إلى تركي آل الشيخ: “شكرا لك على هذه الدعوة الحلوة.. الله يحقق لك كل شيء تتمناه”.
وتفاعل رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، على وصول الطفل السوري إلى المملكة، معلقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الله يجزى ولاة أمرنا ومعاليكم كل خير.. وإن شاء الله يشرفنا هو وعائلته في النادي وفي أول مباراة”.
وكان الطفل السوري طلب خلال حديثه مع أحد أفراد فريق الإنقاذ السعودي الذي واصل عمله بالمنطقة لإيصال المساعدات، لقاء كريستيانو رونالدو، مؤكدًا عشقه لنادي النصر السعودي. وبعدها نشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه فيديو، يبحث فيه عن الطفل السوري اليتيم، الذي أكد في حديثه أن والده متوفى وأنه يعيش مع والدته. وفق “أخبار 24”.
وكتب “آل الشيخ”، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، حينها: “يا ولدي أبشر وأهلًا وسهلًا فيك إنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”. وذكر الطفل الذي بدا مبتسما وسط رفقائه من الأطفال، أن اسمه نبيل سعيد، ويقطن بمنطقة مسبح الشعب في اللاذقية”.
“الحلم يتحقق”.. وصول الطفل السوري الذي تمنى مقابلة نجم #النصر #كريستيانو_رونالدو إلى المملكة بدعوة من #تركي_آل_الشيخhttps://t.co/W12Pe1zPxB pic.twitter.com/w1CuZwnxoD
— سبورت 24 (@sporty_24) February 24, 2023