نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بمناسبة يوم التأسيس.. نجم الفتح “بيتروس” يغير اسمه إلى محمد (فيديو)
25/02/2023   10:15 ص

بمناسبة يوم التأسيس.. نجم الفتح “بيتروس” يغير اسمه إلى محمد (فيديو)

+ = -
586

قرر محترف الفتح، البرازيلي بيتروس تغيير اسمه في ذكرى يوم التأسيس من بيتروس إلى محمد.

وبسؤال بيتروس خلال لقائه عبر برنامج” أكشن مع وليد”: هل أصبح اسمه الجديد “محمد” رد قائلا: اسمي سيكون “محمد بيتروس”.

ويواصل بيتروس مع فريقه الفتح الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة التاسعة عشرة لدوري روشن. وفق “أخبار 24”.

ويحتل فريق الفتح المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.

بمناسبة يوم التأسيس.. نجم الفتح “بيتروس” يغير اسمه إلى محمد (فيديو)

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885251805.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.