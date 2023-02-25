بمناسبة يوم التأسيس.. نجم الفتح “بيتروس” يغير اسمه إلى محمد (فيديو)

قرر محترف الفتح، البرازيلي بيتروس تغيير اسمه في ذكرى يوم التأسيس من بيتروس إلى محمد.
وبسؤال بيتروس خلال لقائه عبر برنامج” أكشن مع وليد”: هل أصبح اسمه الجديد “محمد” رد قائلا: اسمي سيكون “محمد بيتروس”.
ويواصل بيتروس مع فريقه الفتح الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة التاسعة عشرة لدوري روشن. وفق “أخبار 24”.
ويحتل فريق الفتح المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.
بيتروس – لاعب #الفتح يغير أسمه في #يوم_التأسيس من بيتروس إلى محمد 🫡@ShahidVOD#اكشن_اكسترا
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 24, 2023