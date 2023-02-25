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جديد المحليات > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده
25/02/2023   2:31 م

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأمير الكويت، ولحكومة وشعب الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لأمير الكويت، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده

جديد المحليات
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