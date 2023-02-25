“الداخلية”: ضبط 16.1 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن ضبط أكثر من 16 ألف مخالف.
وأضافت أن عدد مخالفي نظام الإقامة بلغ أكثر من 9 آلاف، فيما بلغ عدد مخالفي نظام أمن الحدود أكثر من 3 آلاف مخالف، بينما تجاوز عدد مخالفي نظام العمل ألفي مخالف.
وضبطت الحملات 393 شخصا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 36% منهم يمنيو الجنسية، 52% إثيوبيو الجنسية، و12% جنسيات أخرى.
كما جرى ضبط 37 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فضلا عن ضبط 23 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 22.7 ألف وافد مخالف، منهم 19.8 ألف رجل، بينما تمت إحالة 15.1 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بجانب إحالة أكثر من ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل قرابة 9 آلاف مخالف.
وفق “أخبار 24”.