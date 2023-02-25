“سلمان للإغاثة” يوقع اتفاقيات لتقديم خدمات صحية باليمن والصومال والسودان

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدة اتفاقيات متعلقة بتقديم الخدمات الصحية في اليمن والصومال والسودان، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.
وجرى توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات النازحات والمستضعفات في الصومال، ليستفيد منها أكثر من 88 ألف شخص بشكل مباشر وأكثر من 3 ملايين فرد بشكل غير مباشر.
وتستهدف هذه الاتفاقية الحد من وفيات الأطفال عن طريق تأمين خدمات الصحة الإنجابية للنساء الحوامل والفتيات عبر تشغيل 13 مركزا للصحة الإنجابية في مناطق مختارة، بجانب تجهيز غرف العمليات بالأجهزة والمعدات الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية.
كما تستهدف توفير الأدوية اللازمة للنساء الحوامل، وكذلك توفير الميزانيات اللازمة لفرق التقصي والتثقيف الصحي، ودفع رواتب الكوادر الطبية العاملة في المراكز الصحية، وإقامة 3 مخيمات جراحية لمرضى الناسور الصحي.
ووقع المركز أيضا اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لدعم مستشفى جعفر بن عوف بمدينة الخرطوم في السودان، من خلال تأمين الأجهزة الطبية المخصصة للعناية المكثفة ووحدة القلب، يستفيد منها أكثر من 72 ألف فرد.
واستهدفت الاتفاقية الأخرى التي وقعها المركز مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، إلى تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز، وتقديم العديد من الخدمات بها منها تحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وسيستفيد منها أكثر من 3 آلاف فرد.
يذكر أن المركز وقع أيضا اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة تعزيز الأمن الإنساني لتعزيز المشاركة بين الجانبين في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات وورش العمل العلمية.
وفق “أخبار 24”.