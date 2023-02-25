“الصحة الخليجي”: الاكتشاف المبكر يرفع نسبة الشفاء من سرطان الثدي إلى 95%

أكد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أهمية إجراءات الفحوصات الدورية بشكل منتظم، لما لها من أهمية قصوى في الكشف المبكر عن بعض الأمراض الخطيرة، وبالتالي سرعة علاجها.
وأشار المجلس إلى ارتفاع معدل الشفاء من سرطان الثدي بنسبة 95% حال الاكتشاف المبكر، مبينا أن 90% من المصابين بسرطان القولون يتمتعون بحياة أطول حال اكتشافه في مراحله المبكرة.
وأوضح أن 90% من النساء اللائي يكتشفن إصابتهن بسرطان الدوري لسرطان عنق الرحم، يسهل علاجهن، حال التشخيص في المراحل الأولى.
وأفاد بأن 45% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يكتشفون مرضهم إلا بعد الذهاب للطبيب، وأن 45% من حالات السكتة القلبية تكون صامتة.
وفق “أخبار 24”.