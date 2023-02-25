نظمت قاعة مرايا بالعلا المعرض الفني “شهرة: آندي وارهول في العلا”، والذي يسلط الضوء على علاقة الفنان بمفهوم “الشهرة”، وتفسيره لها بصور ورسومات مطبوعة.
ويُقام المعرض بالتعاون مع متحف آندي وارهول، بأهم الأعمال الإبداعية للفنان الأمريكي؛ لتسلط الضوء على اهتمامه بالشهرة والمشاهير، وتنعكس بلوحات شهيرة لنجوم عالميين، مثل دوللي بارتون، ومارلون براندو.
وقال مدير البرامج الفنية في العلا سومانترو غوس إن وارهول نشأ خلال فترة تغير جذري في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي، شهدت ثقافة شبابية جديدة تماماً نابضة بالحياة، وأن أعماله عكست ذلك.
وأوضح “غوس” أنه “حالياً في السعودية، نحن في زمن تغير وتحول كبير”، وأن الثقافة والفن في قلب التغيير الذي يحدث في هذا البلد.
ويضمّ المعرض – الذي انطلق في 17 فبراير الجاري ويستمر حتى 16 مايو القادم – أعمالاً مختارة لـ”وارهول” في 3 غرف رئيسية، بقاعة مرايا في العلا، ضمن مهرجان فنون العلا 2023. وفق “أخبار 24”.
ويمكن للزوار مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة للمشاهير صورها وارهول في استديو “المصنع” الخاص به في مانهاتن، وصور “بورتريه” لنجوم كبار قدامى مثل جاكلين كينيدي، إلى جودي غارلاند وغيرهما.
كما نُظم معرض خارجي منفصل عن “أفضل 100 ملصق عربي” يعرض مجموعة تصاميم بصرية معاصرة من العالم العربي.
#العلا تحتضن معرضاً لأعمال الفنان آندي وارهول بعنوان “شهرة” https://t.co/g2aLsG54Cr pic.twitter.com/d1B7T1gycO
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 25, 2023