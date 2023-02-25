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جديد المحليات > ولي العهد يتوج الفائزين في سباقات كأس السعودية للفروسية
25/02/2023   11:08 م

ولي العهد يتوج الفائزين في سباقات كأس السعودية للفروسية

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رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم (السبت)، حفل سباق “كأس السعودية” بنسخته الرابعة، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وتوج الأمير محمد بن سلمان، هيرو ريس مالك الجواد الياباني “بين ثلاسا”، الفائز بجائزة الشوط الأغلى في كأس السعودية 2023.

وانطلقت بالأمس فعاليات الأمسية الأولى من السباق الأغلى في العالم، كأس السعودية 2023، تحت شعار “نسابق العالم”، بمجموع جوائز يتخطّى الـ35 مليون دولار، مقسّمة على 16 شوطاً، وبمشاركة 243 حصاناً من 16 دولة. وفق “أخبار 24”.

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ولي العهد يتوج الفائزين في سباقات كأس السعودية للفروسية

جديد المحليات
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