ولي العهد يتوج الفائزين في سباقات كأس السعودية للفروسية

رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم (السبت)، حفل سباق “كأس السعودية” بنسخته الرابعة، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
وتوج الأمير محمد بن سلمان، هيرو ريس مالك الجواد الياباني “بين ثلاسا”، الفائز بجائزة الشوط الأغلى في كأس السعودية 2023.
وانطلقت بالأمس فعاليات الأمسية الأولى من السباق الأغلى في العالم، كأس السعودية 2023، تحت شعار “نسابق العالم”، بمجموع جوائز يتخطّى الـ35 مليون دولار، مقسّمة على 16 شوطاً، وبمشاركة 243 حصاناً من 16 دولة. وفق “أخبار 24”.
#عاجل | #الأمير_محمد_بن_سلمان يتوج الفائزين في سباقات #كأس_السعودية 2023 pic.twitter.com/Tlxk9owFyZ
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 25, 2023