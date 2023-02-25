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جديد المحليات > لاستخدام التقنية باعتدال.. “الصحة” تطلق مبادرة جديدة تدعو للتوازُن الرقميّ
25/02/2023   11:07 م

لاستخدام التقنية باعتدال.. “الصحة” تطلق مبادرة جديدة تدعو للتوازُن الرقميّ

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أطلقت وزارة الصحة مبادرة جديدة اليوم (السبت)، تحثّ على التوازُن الرقميّ تحت وسم #صحة_تك.

وتهدف المبادرة التي أطلقت عَبْر منصة التوعية برعاية وزارة الصحة “عش بصحة” إلى استخدام التقنية بوعي واعتدال، مما يتوافق مع احتياجاتنا الأساسية بدون أن تؤثر سلبا على نمط الحياة الطبيعي والصحة العامة.

كما تتناول موضوعات مرتبطة بالتقنية بشكل مباشر مثل الصحة النفسية والاجتماعية، وصحة العين، وصحة الظهر، وأنشطة بديلة لإدمان الجوال، وكذلك حلول التقنية لتقنين استخدام الجوال واستخدامه بوعي. وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لمبادرات توعوية صحيّة أطلقتها سابقا حسابات عش بصحة، مثل مبادرة #نومك_يومك، مبادرة #بين_قيم_وقيم ومبادرة #الموضوع_حساس.

لاستخدام التقنية باعتدال.. “الصحة” تطلق مبادرة جديدة تدعو للتوازُن الرقميّ

جديد المحليات
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