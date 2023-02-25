“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق من الغد وحتى الأربعاء

تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية من غداً الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل تشمل نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وهطولاً لأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقطاً للبرد وانخفاضاً في درجات الحرارة.
وتوقع المركز في تقرير له عن الحالة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار مع تساقط للبرد من الأحد إلى الإثنين على الرياض وتشمل (العاصمة الرياض، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، والدوادمي)، والشرقية (حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، والقطيف، والدمام، والظهران، والخبر، وبقيق، والأحساء).
وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وتيارات هابطة نشطة السرعة إلى يوم الأربعاء على مناطق الرياض (ضرما، والقويعية، والمزاحمية، والأفلاج، والخرج، وحوطة بني تميم، وادي الدواسر)، ومكة المكرمة (العاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة، ورنية، تربة، والخرمة، والمويه).
ويتوقع أيضاً أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة وتساقط للبرد وجريان للسيول من يوم غد الأحد وتزداد يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق؛ عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمةم ونجران.
وتشير التوقعات إلى تدني الرؤية الأفقية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والرياض حتى يومي الإثنين والثلاثاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم المناطق يومي الإثنين والثلاثاء.
وفق “أخبار 24”.