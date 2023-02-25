“الجلاجل” من سويسرا: المملكة ملتزمة بالدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى والأمثلة واضحة

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن المملكة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى محلياً وعالميَّا، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حمايتهم وسلامتهم، وترّحب بالشراكات واسعة النطاق في التعلم والتدريب المتبادل.
وأوضح الجلاجل خلال مشاركته أمس، في المؤتمر الوزاري الـ5 لسلامة المرضى بمونترو السويسرية، أن المملكة لعبت دوراً فاعلاً في جميع مؤتمرات القمة الوزارية العالمية السابقة، واستضافت القمة الـ4 التي أدت إلى إصدار “إعلان جدة”، وفي تقديم وإقرار العمل العالمي بشأن قرار سلامة المرضى خلال الدورة الـ72 لجمعية الصحة العالمية.
وأضاف أن المملكة تتخذ موقفاً راسخاً بالتنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة للجميع، ودعم الجهود العالمية والإقليمية لنقل الحوار العالمي بشأن سلامة المرضى من مرحلة القرار إلى مرحلة التنفيذ. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الأمثلة واضحة على التزام المملكة بأجندة سلامة المرضى العالمية، ومنها إدخال سلامة المرضى على أجندة مجموعة العشرين لأول مرة خلال رئاسة المملكة للقمة عام 2020، كما تم على المستوى الوطني إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى في عام 2017.
وأشار إلى أنه في عام 2020، أصبح المركز السعودي لسلامة المرضى مركزاً متعاوناً مع منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات واستراتيجيات سلامة المرضى.