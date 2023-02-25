“البحث والإنقاذ السعودي” العائد من تركيا: عملنا دون توقف لإنقاذ الضحايا

بعد أن عاشوا أسبوعين، وسط أحياء ماتت بأكملها، وصرخات من تحت الركام لعالقين، فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية العامة للدفاع المدني يعود إلى الرياض قادماً من جمهورية تركيا بعد أن أنهى أعماله ومهامه.
مشاركة الفريق؛ جاءت تنفيذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين ووليِّ العهد في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
الفريق السعودي، عاد محملاً بمئات القصص الإنسانية التي لن تنسى، منها 5 أبراج سكنية في غازي عنتاب، تحتجز السكان، ومد الأيادي للمساعدة حثيثاً لتبتهج الأرواح بلقاء منتظريها.
وقال ضابط الاتصال لفريق البحث والإنقاذ السعودي العقيد المهندس محمد الشهراني في حديثه لـ”أخبار 24″ إن الفريق تلقى بلاغاً عن وجود ضحايا في مجمع سكني مكون من 5 أبراج؛ ليواصل العمل على مدى 48 ساعة، دون توقف مستخدماً أحدث الأجهزة في عمليات البحث.
وأضاف “الشهراني”، أن الفريق على مدى الأسبوعين عمل بكامل قواه لإنقاذ الأحياء، وانتشال الجثث، ورصد المسح والاستطلاع طوال عمله في جميع المواقع التي تعرضت للزلزال، ومنها مدينة كهرمان، ومدينة نورداو، ومدينة أنطاكيا، بالإضافة للعمليات الميدانية في مدينة غازي عنتاب، وأنطاكيا.
وتابع، أن الفريق السعودي شارك بـ 93 شخصاً بكامل تجهيزاتهم وإمكانياتهم، حيث انتقلوا إلى تركيا بواسطة طائرتين محملتين بـ9 سيارات، وتجهيزات ومعدات الفريق وطائرة خاصة بالركاب.
وأشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ السعودي في المديرية العامة للدفاع المدني حاصل على التصنيف الدولي (فئة الثقيل) كأعلى تصنيف تمنحه المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (INSARAG)وذلك من خلال تطبيق معايير واشتراطات دولية منح من خلالها هذا التصنيف في 2015 وأعيد تصنيفه مرة أخرى في عام 2022.
“#البحث_والإنقاذ_السعودي” العائد من #تركيا: عملنا دون توقف لإنقاذ الضحاياhttps://t.co/qUlVMwtwb7 pic.twitter.com/QGUtVZElkJ
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 25, 2023