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جديد المحليات > “البيئة”: تحديد الحمولة الرعوية يسهم في استدامة الغطاء النباتي
25/02/2023   11:07 م

“البيئة”: تحديد الحمولة الرعوية يسهم في استدامة الغطاء النباتي

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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن تحديد الحمولة الرعوية لكل منطقة، يُعد عاملاً أساسياً في إعادة تأهيل المراعي التي تعاني من ضعف الإنتاجية، وتلبية احتياجات الثروة الحيوانية.

وأطلقت الوزارة، حملة “حماية الغطاء النباتي”؛ للتوعية بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والمساهمة في حماية مواردها الطبيعية؛ وتقييم المراعي على مستوى المناطق، وتحديد حالتها والحمولة الرعوية في كل منطقة.

وأكدت، أن الالتزام بعدم تجاوز عدد المواشي في المرعى للعدد المسموح؛ يُسهم في استدامة الغطاء النباتي، مشيرة إلى أهمية الدور المجتمعي البيئي؛ للتوعية بأضرار الرعي الجائر، الذي يتسبب في تدهور أكثر من 70% من المراعي الطبيعية ويحد من استدامتها وتنميتها. وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: تحديد الحمولة الرعوية يسهم في استدامة الغطاء النباتي

جديد المحليات
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